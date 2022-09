Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Garrel - Diebstahl

In der Zeit zwischen Samstag, 3. September 2022, 00.00 Uhr und Sonntag, 4. September 2022, 11.50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person Weintrauben, welche an einem Stabmattenzaun in der Cloppenburger Straße wachsen. Um besser an die Früchte zu gelangen, trennte die Person einzelne Felder des Zauns auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Löningen - Brand

Am Sonntag, 4. September 2022, um 20.46 Uhr, geriet aus bislang unbekannter Ursache ein Holzschuppen in der Straße Am Mühlenbach in Brand. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von ca. 2600 Euro. Die Feuerwehr Löningen war mit 25 Personen und 6 Fahrzeugen im Einsatz.

Cloppenburg - Sachbeschädigungen

In der Nacht von Samstag, 3. September 2022, auf Sonntag, 4. September 2022, kam es im Bereich der Industriestraße/Brookweg, rund um eine dortige Diskothek, zu insgesamt drei Sachbeschädigungen an Fahrzeugen. Hier zerkratzte eine bislang unbekannte Person einen Ford Fiesta im Industriezubringer sowie einen Audi Q3, welcher im Brookweg stand. Ähnlich erging es einem Mann, welcher seinen Mercedes C300 D ebenfalls im Industriezubringer geparkt hatte. Dieser hatte sein Fahrzeug allerdings am Sonntag, um 6.30 Uhr, dort abgestellt. Als er am frühen Nachmittag zurückkehrte, entdeckte er die Kratzer auf der Motorhaube. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Garrel - Taxifahrer betrogen

Am Sonntag, 4. September 2022, um 6.35 Uhr, fuhr ein Taxifahrer sechs unbekannte Personen von einer Diskothek in der Industriestraße in Cloppenburg nach Garrel. Im Bereich Alte Dorfstraße verließen vier Personen, darunter eine Frau, das Taxi. Die anderen beiden Personen gaben an, bei einer Bank Geld abgeheben zu wollen, um die Fahrt bezahlen zu können. Die beiden verbliebenen männlichen Personen hoben zwar Geld ab, flohen dann aber in Richtung Pfarrer-Landgraf-Straße / St. Johannes Straße. Alle vier Personen sollen in einem geschätzten Alter von 22 bis 23 Jahren gewesen sein. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 939420 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell