POL-CLP: Einzelmeldung aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots) - Löningen - Diebstahl an Kfz Am Sonntag, 04.09.2022, in der Zeit von 01.00-04.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Pkw VW Golf ein Vorderrad. Der Pkw war im Tatzeitraum in der Straße Alter Postweg in Löningen geparkt. Der entstandene Schaden wird auf 100 Euro geschätzt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Löningen unter 05432 803840. Emstek - Verkehrsunfall mit ...

