Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Einzelmeldung aus Barßel

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- 27-jährige bei Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt Am Samstag, 03. September 2022, 18:38 Uhr kam es in Barßel zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem eine 27-jährige Friesoytherin lebensgefährlich verletzt wurde. Nach ersten Ermittlungen befuhr die Frau mit ihrem Pkw die Dingenbergstraße in Barßel, in Fahrtrichtung Harkebrügge. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie auf gerader Strecke nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen zwei am Straßenrand befindliche Bäume und überschlug sich. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Rettungskräfte konnten die Friesoytherin aus ihrem Fahrzeug befreien. Sie wurde anschließend von Rettungskräften dem Evangelischen Krankenhaus in Oldenburg zugeführt. Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeugs voll gesperrt.

