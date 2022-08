BPOL NRW: Joint im Hbf geraucht - Bundespolizei stellt 60-Jährigen mit Messer

Dortmund (ots) - Am gestrigen Morgen (23. August) kontrollierten Bundespolizisten am Dortmunder Flughafen und Dortmunder Hauptbahnhof eine Frau und einen Mann, die per Haftbefehl gesucht wurden. Einer der beiden konnte den Aufenthalt in einer Justizvollzugseinrichtung umgehen. Gegen 8 Uhr wurde eine 37-Jährige bei der grenzpolizeilichen Einreisekontrolle eines Fluges ...

