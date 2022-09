POL-CLP: Lohne - Vermisste Person wohlbehalten aufgefunden

Cloppenburg/Vechta (ots) - Garrel - Diebstahl In der Zeit zwischen Samstag, 3. September 2022, 00.00 Uhr und Sonntag, 4. September 2022, 11.50 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person Weintrauben, welche an einem Stabmattenzaun in der Cloppenburger Straße wachsen. Um besser an die Früchte zu gelangen, trennte die Person einzelne Felder des Zauns auf. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel unter 04474 ...

