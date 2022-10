Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt-Nord: Fenster von Schulgebäude eingetreten

Polizei ermittelt wegen Verdacht des versuchten Einbruchs

Darmstadt (ots)

Noch unbekannte Täter hatten am vergangenen Wochenende in der Vogelsbergstraße nichts Gutes im Sinn, als sie zwischen Freitag (14.10.) und Montag (17.10.) ein Schulgebäude heimsuchten. Nach bisherigen Erkenntnissen traten die Täter zwei Fenster der Turnhalle ein und nutzen dabei Mülltonnen als Einstiegshilfen. Ob sie in dem Gebäude fündig wurden, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen. Möglicherweise konnte ihr kriminelles Vorgehen beobachtet werden? Das Kommissariat 43 in Darmstadt ermittelt und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 06151/9690 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell