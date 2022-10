Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Dauner Polizei und Gerolsteiner Haus der Jugend setzen erfolgreiche Präventionsarbeit fort

Gerolstein (ots)

Bereits in den Jahren vor den Corona bedingten Einschränkungen führten auf Initiative und in Planungsverantwortlichkeit des "Haus der Jugend" in Gerolstein die dortigen Verantwortlichen in enger Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Daun Präventionsprojekte durch.

Seit mehreren Jahren nun haben sich regelmäßige Kurse für Jugendliche im Bereich der Gewaltprävention etabliert.

Unter Leitung von Friederike Hens vom "Haus der Jugend" und Sven Lehrke von der Polizeiinspektion Daun werden zwei Mal jährlich Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurse in den Räumlichkeiten des HdJ in Gerolstein angeboten.

Der Zulauf ist immer wieder überwältigend groß, so dass oft interessierte Jugendliche auf die Warteliste für die kommenden Veranstaltungen gesetzt werden müssen.

Regelmäßig an drei Abenden trainieren die Teilnehmer*innen, wie man sich Angreifern verbal und nötigenfalls körperlich erwehren kann. Nicht fehlen darf hierbei regelmäßig ein kleiner Sachvortrag zum Thema Notwehrrecht und natürlich ein kurzer Einblick in den Polizeiberuf.

Das Konzept hat sich bewährt und soll in jedem Fall in den kommenden Jahren fortgeführt werden.

