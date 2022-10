Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: mehrere Verkehrsunfälle mit Flucht

Daun (ots)

Am 04.10.2022 gegen 15:30 Uhr ereignete sich im Bereich der Wirichstraße in Daun ein Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht. Hierbei befuhr ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem roten Hyundai I20 den Wirichparkplatz in Daun und kollidierte mit einem dort ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise seiner Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben. Vor Ort war nach ersten Ermittlungen noch ein Zeuge mittels Fahrrad anwesend, welcher sachdienliche Angaben zur Sache machen könnte. Der beschriebene Fahrradfahrer darf gebeten werden, sich als Zeuge auf der Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 zu melden.

Am 06.10.2022 gegen 11:50 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich beim Öffnen der Fahrzeugtüre ein ordnungsgemäß im Bereich des Kreuzbergwegs abgestelltes Fahrzeug. Dies geschah auf dem Parkplatz der Wohnanschrift im Bereich der Mehrfamilienhäuser im Kreuzbergweg in Daun. Im Anschluss entfernte der Unfallverursacher sich jedoch, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern oder die Art und Weise der Verkehrsbeteiligung bekannt zu geben. Hinweise zur Tat oder dem möglichen Verursacher dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

