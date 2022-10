POL-PDWIL: Diebstahl von Photovoltaikmodulen

Wittlich (ots) - Zwei bislang unbekannte Täter betraten am Freitagnachmittag, 30.09.2022, gegen 15:55 Uhr ein Mobilfunkgeschäft in der Fußgängerzone der Trierer Straße in Wittlich und entwendeten vier hochwertige Handys. Diese waren im Geschäft ausgestellt und gesichert. Im Anschluss flüchteten die Täter nach Zeugenhinweis fußläufig über den Marktplatz in ...

