Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl hochwertiger Mobiltelefone aus Geschäft - Polizei sucht Zeugen

Wittlich (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter betraten am Freitagnachmittag, 30.09.2022, gegen 15:55 Uhr ein Mobilfunkgeschäft in der Fußgängerzone der Trierer Straße in Wittlich und entwendeten vier hochwertige Handys. Diese waren im Geschäft ausgestellt und gesichert. Im Anschluss flüchteten die Täter nach Zeugenhinweis fußläufig über den Marktplatz in die Himmeroder Straße. Dort wartete mindestens eine weitere Person in einem abgestellten Fluchtfahrzeug. Mit dem Fahrzeug flüchteten die Täter gemeinsam. Der Schaden wird mit mehreren tausend Euro beziffert. Der Beschreibung nach waren die beiden Täter im Mobilfunkgeschäft ungefähr 25-30 Jahre alte Männer und ca. 1,80 - 1,85 Meter groß. Beide trugen eine Schirmmütze/ Basecap (weiß und schwarz), Jeans und farbige/ bunte T-Shirts. Einer der beiden hatte eine weiße Jacke über seinem T-Shirt getragen. Bei dem Fluchtfahrzeug soll es sich nach Beschreibung eines Zeugen um einen schwarzgrauen Van des Automobilherstellers Volkswagen gehandelt haben. Das Fahrzeug soll in Höhe der Fahrertür und am vorderen linken Kotflügel auffallend rot lackiert gewesen sein.

Die Kriminalinspektion Wittlich sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen? Wer hat die beschriebenen Personen am Tatort oder während der Flucht gesehen? Wer hat das beschriebene Fluchtfahrzeug in der Himmeroder Straße oder in der unmittelbaren Nähe gesehen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Wittlich unter Tel.: 06571-95000 entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell