Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Einbruch in Baucontainer

Einbeck (ots)

Dassel (rod)

Am letzten Wochenende brachen unbekannte Täter im Tatzeitraum von Freitagmittag bis Montagmorgen durch ein Fenster in einen Baucontainer in der Südstraße in Dassel ein und entwendeten mehrere Baumaschinen im Wert von ca. 500 Euro.

Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Dassel oder Einbeck zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell