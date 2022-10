Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung an Fenster in Schönecken: Unbekannte Täter wiederholen Tat in darauffolgender Nacht

Schönecken (ots)

PRESSEDIENST ------------------------------------------------------------ POLIZEIINSPEKTION PRÜM ------------------------------------------------------------ Prüm, 06. Oktober 2022 ------------------------------------------------------------

Nachdem bereits am Vortag, dem 26.09.2022, zwischen 05:30 Uhr und 15:30 Uhr, die Fensterscheibe einer Scheune in Schönecken in der Hühnerbach beschädigt wurde, erfolgte am darauffolgenden Tag, Dienstag, dem 27.09.2022, zwischen 05:30 Uhr und 15:30 Uhr, eine erneute Beschädigung der neu eingesetzten Scheibe des in Rede stehenden Fensters. Aufgrund der niedrigen Anbringung des Fensters und der zeitlichen Nähe der Tatbegehungen ist vorsätzliches Handeln anzunehmen.

Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu dem/die Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Prüm unter der 06551-942-0 oder per E-Mail: pipruem@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell