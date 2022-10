Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Wittlich (ots)

Am Donnerstag, 06.10.2022, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger mit seinem E-Scooter in Wittlich die Friedrichstraße in Richtung Lüxem. Zeitgleich befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin die Friedrichstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der E-Scooter-Fahrer wechselte von rechts auf die linke Fahrbahnseite und wurde dabei durch die Pkw-Fahrerin erfasst. Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Wittlich unter tel. 06571 / 926-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell