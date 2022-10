POL-PDWIL: Diebstahl von mobilen Verkehrszeichen auf dem ZOB in der Brunnenstraße in Gerolstein

Wittlich (ots) - Am Donnerstag, 06.10.2022, gegen 18.00 Uhr, befuhr ein 28-jähriger mit seinem E-Scooter in Wittlich die Friedrichstraße in Richtung Lüxem. Zeitgleich befuhr eine 47-jährige Pkw-Fahrerin die Friedrichstraße in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Der E-Scooter-Fahrer wechselte von rechts auf die linke Fahrbahnseite und wurde dabei durch die Pkw-Fahrerin erfasst. Der E-Scooter-Fahrer wurde leicht verletzt ...

