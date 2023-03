Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Crailsheim: Betrunken überholt - 20.000 Euro Sachschaden

Ein 46-jähriger Kia-Fahrer befuhr am Samstag kurz vor 17 Uhr die Bahnhofstraße in Richtung Roßfeld. Nachdem er mit überhöhter Geschwindigkeit zwei Fahrzeuge überholt hatte, kollidierte er beim Wiedereinscheren nach rechts mit einem dort am Fahrbahnrand geparkten Audi A3. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Audi auf den davor parkenden Mercedes A200 geschoben und dieser wiederum auf den davor parkenden Kia Carens. Unbeeindruckt hiervon fuhr der 46-Jährige mit seinem Kia Opirus ohne anzuhalten weiter. Eine überholte Zeugin bemerkte den Unfall und verfolgte den Flüchtigen über den Alten Postweg bis in die Brunnenstraße. Dort konnte die Zeugin den betrunkenen Autofahrer stellen und an der Weiterfahrt hindern. Die eintreffende Streife konnte bei dem leicht verletzten Kia-Lenker deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen und eine vermutliche Drogenintoxikation feststellen. Der Führerschein des 46-Jährigen wurde an Ort und Stelle beschlagnahmt. Zur genauen Feststellung seiner Alkohol- und Drogenbeeinflussung musste er zwei Blutentnahmen im Krankenhaus über sich ergehen lassen. Die Gesamtschadenssumme beläuft sich auf ca. 20.000 Euro.

