Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Schapdetten, Eschkamp/ Einbruchsspuren an Haustüre

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben an der Straße Eschkamp in Schapdetten versucht, in ein Haus einzubrechen. Gegen 18.40 Uhr entdeckte ein Zeuge am Samstag (19.11.22) Hebelspuren an der Haustüre. Nach derzeitigem Stand wurde nichts gestohlen. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

