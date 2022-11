Coesfeld (ots) - In der Nacht von Donnerstag, 17.11.2022, auf Freitag, 18.11.2022, entwendeten unbekannte Personen an einem Berufskolleg in Lüdinghausen, Auf der Geest, mindestens 10 Kupferfallrohre. Hinweise hierzu nimmt die Polizei Lüdinghausen unter Tel. 02591-7930 entgegen. Rückfragen bitte an: Polizei ...

mehr