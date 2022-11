Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen/ Falscher Bankmitarbeiter erbeutet EC-Karte und hebt Geld ab

Coesfeld (ots)

In Lüdinghausen war ein Betrüger am Donnerstag (17.11.22) als falscher Bankmitarbeiter erfolgreich. Gegen 10 Uhr meldete sich dieser telefonisch bei einer 85-jährigen Frau aus Lüdinghausen. Er behauptete, Versicherungsmitarbeiter ihrer Bank zu sein. Er habe eine nicht legitimierte Überweisung gestoppt. Jetzt benötige er die EC-Karte, um diese zu sperren. Kurz darauf erschien eine unbekannte Person an der Adresse der Seniorin, um die Karte abzuholen. Der Betrüger am Telefon blieb die ganze Zeit in der Leitung. Kurz darauf holte jemand einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag an einem Bankautomaten ab. Am Montag (14.11.22) kam es in Olfen zu einem ähnlichen Fall.

Der Abholer kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich - circa 40 bis 50 Jahre - rund 1,70 Meter groß - schwarz gekleidet, wie ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma - sprach hochdeutsch

Die Polizei fragt: Wer hat zwischen 10 Uhr und 10.30 Uhr im Bereich Alfred-Delp-Straße, Nikolaus-Groß-Straße, Geschwister-Scholl-Straße Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, Taxis oder auffällige Personen gesehen? Hinweise bitte unter 02591-7930 an die Polizei Lüdinghausen. Sie rät außerdem:

- Melden sich nicht bekannte Bankmitarbeiter bei Ihnen, rufen Sie

bei Ihrer Bank an.

- Wählen Sie die Ihnen bekannte Telefonnummer Ihres Geldinstituts.

- Tippen Sie die Telefonnummer eigenständig ein, nutzen Sie nicht

die Rückruftaste.

- Seien Sie misstrauisch, wenn angebliche Bankmitarbeiter Ihre "alte" EC-Karte zu Hause abholen und die Pin haben wollen.

- Sind Sie verunsichert, wenden Sie sich an Ihre Familie oder an Nachbarn.

- Sensibilisieren Sie ältere Familienmitglieder

