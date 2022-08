Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall in Kurve

Bad Liebenstein/Meimers (ots)

Ein 22-Jähriger befuhr Dienstagnachmittag mit seinem VW-Transporter die Strecke von Bad Liebenstein in Richtung Meimers. In einer Rechtskurve bremste der junge Fahrer sein Gefährt stark ab, sodass das nicht beladene Fahrzeug ins Schleudern und mit dem Heck auf die Gegenfahrbahn geriet. Zu diesem Zeitpunkt befuhr ein Opel-Fahrer ebenfalls die betreffende Kurve. Eine Kollision der Fahrzeuge ließ sich nicht mehr vermeiden. Der Transporter kam in der weiteren Folge an einem Hang am Fahrbahnrand zum Stehen. Der 35-jährige Opel-Fahrer erlitt leichte Verletzungen. Die Unfallwagen mussten abgeschleppt werden.

