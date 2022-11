POL-COE: Kreis Coesfeld / Cybergrooming

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind am Otteweg in eine Wohnung eines Zweiparteienhauses eingebrochen. Zwischen 7.45 Uhr am Montag (14.11.22) und 17.10 Uhr am Donnerstag (17.11.22) hebelten die Täter zunächst ein Fenster der Wohnung im Erdgeschoß auf. Danach öffneten sie gewaltsam die verschlossene Wohnungstür von innen, um in den Hausflur zu gelangen. So kamen die Unbekannten in die erste Etage zur zweiten Wohnung. Es ...

mehr