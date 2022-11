Coesfeld (ots) - Betrüger waren am Mittwoch (16.11.22) in Südkirchen mit einem Schockanruf erfolgreich. Gegen 11 Uhr rief ein unbekannter Mann eine 88-jährige Frau an. Er gab sich als Polizist aus. Wie bei der Masche gängig gab er vor, dass ihr Sohn einen Unfall gehabt habe. Dabei sei ein Kind schwer verletzt worden. Damit dem Sohn die Untersuchungshaft erspart ...

