Lkw schert aus, beschädigt Auto und flüchtet - Zeugen gesucht!

Am 16.11.2022, gegen 14.00 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Autofahrer aus Münster die L550 in Fahrtrichtung Havixbeck, als zwei Sattelzugmaschinen in blau ihm auf dieser Strecke entgegenkamen.

Der hintere der beiden Lkw scherte aus und fuhr mit seiner Sattelzugmaschine plötzlich auf der Fahrspur des Münsteraner und touchierte dessen Fahrerseite. Dabei beschädigte wurde die Seitenscheibe und der rechte Außenspiegel beschädigt.

Der unbekannte LKW-Fahrer setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Anschlusspflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

