Fahren ohne Führerschein und unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 37-jähriger Rollerfahrer aus Coesfeld versuchte sich zunächst am 16.11.2022, gegen 17.50 Uhr, auf dem Druffels Weg in Coesfeld, einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Auf der Straße Harle hielt er schließlich an und ließ sich kontrollieren. Dabei stellte sich heraus, dass der 37-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des Rollerfahrers. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht.

Auf der Polizeiwache in Coesfeld wurde ihm eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

