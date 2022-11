POL-COE: Senden, Ostlandstraße/ Unter Drogen Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Unbekannte waren in der Nacht auf Mittwoch (16.11.22) auf einem Firmengelände an der Gewerbestraße in Buldern aktiv. Zwischen 17 Uhr am Dienstag (15.11.22) und 7 Uhr am Mittwoch (16.11.22) entwenden sie Kupferkabel sowie zwei Rollen Erdkabel und Erdkabelringe. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

