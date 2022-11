Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Davensberg, Ottmarsbocholt/ Nachtragsmeldung: Autos aufgebrochen

An 35 Autos haben Unbekannte in der Nacht auf Dienstag (15.11.22) die Scheiben in Ascheberg, Davensberg und Ottmarsbocholt eingeschlagen. Nach ersten Ermittlungen liegt die Tatzeit zwischen 1 Uhr und 3 Uhr. Besonders betroffen waren in Ascheberg die Straße Breil und in Davensberg die Burgstraße. In Ottmarsbocholt lagen die Schwerpunkte in der Oberbauerschaft sowie der Straße Strontianitfeld. Die Täter erbeuteten unter anderem etwas Bargeld. Sie prüften im Vorfeld nach derzeitiger Einschätzung nicht, ob ein Einschlagen überhaupt notwendig war. In mindestens einem Fall war ein Auto unverschlossen.

Zeugen beobachteten während der Serie drei Personen, ohne sie näher beschreiben zu können. Die Polizei bittet auch nicht betroffene Anwohner mit Videoüberwachung in den entsprechenden Orten darum, ihre Aufnahmen zu prüfen. Möglicherweise wurden die Täter aufgezeichnet. Die Ermittlungen zu den Aufbrüchen laufen. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Ursprungsnachricht:

