Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Buldern, Lütke Feld/ Diebe scheitern

Coesfeld (ots)

Weil er seine Frau gesucht haben will, hielt sich ein unbekannter Mann am Dienstag (15.11.22) in einem Haus am Lütke Feld in Buldern auf. Diese saß jedoch ein paar Meter weiter in einem Auto und lenkte den Bewohner des Hauses ab. Gegen 15 Uhr gab sie vor, dass das Auto einen Defekt habe und rief den Anwohner heran, der in seinem Garten arbeitete. Sie positionierte ihr Fahrzeug so, dass er keine Sicht mehr auf sein Haus hatte. Kurz darauf hörte der Anwohner seine Frau rufen. Sie entdeckte den unbekannten Mann in ihrem Haus, der dann die Geschichte von der Suche nach seiner Frau auftischte. Es kam nach derzeitigem Stand zu keinem Schaden.

Die Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden:

1. Täter

- männlich - circa 30 Jahre alt - Bart - hagere Statur - rund 1,70 Meter

2. Täter

- weiblich - circa 1,70 Meter groß - längere Haare als Zopf gebunden

Die Polizei bittet unter 02594-7930 um Hinweise und prüft einen Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat in Senden.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell