POL-COE: Dülmen, An der Silberwiese/ Schwarzer Skoda Superb aufgebrochen

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben versucht, in das Jugendzentrum An der Kolvenburg einzubrechen. Zwischen 22 Uhr am Freitag (11.11.22) und 19.30 Uhr am Dienstag (15.11.22) wollten die Täter ein Fenster aufhebeln, was ihnen nicht gelang. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

