POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/ Fahrradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Auf der Dülmener Straße sind am Dienstag (15.11.22) ein Auto und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Gegen 11 Uhr wollte ein 83-jähriger Autofahrer aus Coesfeld nach rechts auf den Parkplatz einer orthopädischen Praxis abbiegen. Zeitgleich fuhr ein 24-jähriger Fahrradfahrer aus Coesfeld entgegen der Fahrtrichtung auf dem Radweg in Richtung Kreisverkehr. Durch die Kollision schleuderte der 24-Jährige auf eine Grünfläche. Wie es zur Kollision kam, klärt die Polizei nun. Ein Rettungshubschrauber flog den schwer verletzten Fahrradfahrer in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell