Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Rentnerin von falschen Polizeibeamten betrogen - Polizei warnt

Schwerin (ots)

In Schwerin ist es am Mittwochabend zu einem Betrugsfall gekommen. Eine Rentnerin verlor dadurch mehrere tausend Euro. Die Betrüger kontaktierten die 88-Jährige telefonisch und machten ihr weis, dass sie Opfer eines bevorstehenden Raubüberfalls werden würde. Um ihre Finanzen vor der angeblichen Diebesbande zu sichern, bewegten die Betrüger die Frau in einem mehrstündigen Telefonat zur Herausgabe von Bargeld und Wertgegenständen, wie bsp. Schmuck. Der Gesamtschaden liegt im unteren, fünfstelligen Bereich. Hierzu hat die Schweriner Kriminalpolizeiinspektion die Ermittlungen übernommen. Wir möchten in diesem Zusammenhang eindringlich auf folgende Punkte hinweisen: · Lassen Sie grundsätzlich keine Unbekannten in Ihre Wohnung · Fordern Sie von angeblichen Amtspersonen, zum Beispiel Polizisten, den Dienstausweis · Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus oder lassen Sie sich diese durch die Telefonauskunft geben.Wichtig: Lassen Sie den Besucher währenddessen vor der abgesperrten Tür warten · Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten · Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis · Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, legen Sie einfach auf · Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell