POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Jugendlicher gestürzt - Hinweise zu Pkw gesucht

Am Freitag, 11.11.2022 stürzte ein Jugendlicher auf der Vellener Straße in Neubeckum. Der 14-Jährige war mit seinem Pedelec unterwegs, als er gegen 20.45 Uhr die Kirchstraße befuhr und an einem weißen Ford vorbeifuhr. Dieser stand am Straßenrand und im Auto saßen zwei junge Männer. Der Fahrer, der einen Bart trug, fuhr los nachdem der Jugendliche den Pkw passiert hatte. Der Unbekannte fuhr hinter dem 14-Jährigen hinterher und schnitt ihm in Höhe des Parkplatzes des Gymnasiums den Weg ab. Der Neubeckumer wich aus, stürzte und verletzte sich leicht. Anschließend versteckte sich der 14-Jährige. Wer kann Angaben zu dem weißen Ford, möglicherweise das Modell Focus machen? Wer kennt den Fahrer und/oder den Beifahrer des Pkws? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

