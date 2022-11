Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Gullideckel ausgehoben und gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen hoben einen Gullideckels auf der Einener Straße in Telgte aus und stahlen diesen am Sonntag, 13.11.2022. Das Fehlen des Gullideckels wurde gegen 18.30 Uhr festgestellt. Der offene Gulli wurde gesichert und ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Diebstahls eingeleitet. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zu möglichen Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

