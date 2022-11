Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Fast achtzig Zaunelemente gestohlen

Warendorf (ots)

Unbekannte Personen stahlen zwischen Freitag, 11.11.2022, 16.00 Uhr und Samstag, 12.11.2022, 9.00 Uhr an der Straße Am Kollenbach in Beckum Zaunelemente. Die fast achtzig Doppelstabmatten befanden sich am Zaun des Regenrückhaltebeckens. Aufgrund der Menge dürften die Täter diese mit einem Fahrzeug weggeschafft haben. Wer hat dort verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

