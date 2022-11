POL-WAF: Ahlen. Zeuge meldete betrunkenen Autofahrer

Warendorf (ots) - Am Samstag, 12.11.2022, gegen 09:50 Uhr, rückten die Feuerwehr und die Polizei in Beckum zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Südwall aus. Im Wohnzimmer einer Dachgeschosswohnung war ein Feuer ausgebrochen. Der 52-jährige Bewohner dieser Wohnung erlitt eine Rauchgasintoxikation. Er wurde durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. ...

mehr