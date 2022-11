Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum, Wohnungsbrand

Warendorf (ots)

Am Samstag, 12.11.2022, gegen 09:50 Uhr, rückten die Feuerwehr und die Polizei in Beckum zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus am Südwall aus. Im Wohnzimmer einer Dachgeschosswohnung war ein Feuer ausgebrochen. Der 52-jährige Bewohner dieser Wohnung erlitt eine Rauchgasintoxikation. Er wurde durch die Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest.

