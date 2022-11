Polizei Hagen

POL-HA: Mann uriniert gegen Hauswand und verletzt Polizisten

Hagen-Mitte (ots)

Polizisten sahen Dienstagabend (08.11.2022) gegen 22.30 Uhr einen Mann, der in der Frankfurter Straße/Ecke Tuchmacherstraße öffentlich an eine Hauswand urinierte. Als sie ihn kontrollierten, leistete der 54-Jährige Widerstand und verletzte einen Polizisten. Die Streifenwagenbesatzung, die Zeuge des wilden urinierens geworden war, forderte den Hagener zunächst auf seine Handlung zu unterlassen und sich auszuweisen. Der Anweisung kam der Mann jedoch nicht nach. Er sprach die Einsatzkräfte respektlos, beleidigend und verbal aggressiv an. Trotz deeskalierender Kommunikation beruhigte er sich nicht. Der 54-Jährige ging stattdessen mit dem Wort "Hömma" mehrere Schritte auf einen Beamten zu. Um einen Angriff zu unterbinden, brachten ihn die Polizisten zu Boden. Dabei fiel der 54-Jährige auf einen Beamten, anschließend umklammerte er diesen und versuchte ihm mit der Faust gegen den Kopf zu schlagen. Die Polizisten schafften es, dem aggressiven Mann Handfesseln anzulegen.

Mithilfe weiterer Einsatzkräfte konnte der Hagener schließlich in den Streifenwagen gesetzt werden. Dabei versuchte er die Polizisten mit Kopfstößen zu verletzen. Als er im Auto saß, trat er nach den Beamten. Nach einer ärztlichen Untersuchung und Überprüfung der Gewahrsamsfähigkeit brachten ihn die Einsatzkräfte in das Polizeigewahrsam. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Messwert von rund 1,2 Promille. Bei dem Widerstand zog sich ein Polizist Prellungen und Schürfwunden zu, seine Diensthose sowie ein Kabel an seinem Funkgerät waren gerissen. Darüber hinaus wurde das Funkgerät-Display eines weiteren Beamten beschädigt. Alle Einsatzkräfte blieben dienstfähig. Die Polizei fertigte Anzeigen gegen den 54-Jährigen. (arn)

