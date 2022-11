Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen, Verkehrsunfall unter Alkohol

Warendorf (ots)

Zeugen meldeten sich in der Nacht zum Sonntag, 13.11.2022, gegen 01:10 Uhr, bei der Polizei und teilten mit, dass ein unbekannter Fahrzeugführer mit einem gelben BMW gegen das Mauerwerk eines Gebäudes auf dem Zechengelände gefahren sei. Der Pkw habe sich danach schnell vom Unfallort entfernt. Bereits vorher hatten sie mehrfach Reifenquietschen gehört. An der Unfallstelle stellte die Polizei neben Splittern von Rückleuchten und gelben Farbanhaftungen am Mauerwerk auch eindeutige Driftspuren auf dem Parkplatz fest. Ein am Heck erheblich beschädigter gelber BMW wurde in der Nähe ohne Fahrer aufgefunden. Eine weitere Streifenwagenbesatzung stellte nicht weit davon eine Person, die aus einem Gebüsch auf die Bergamtsstraße lief. Während der Kontrolle verdichteten sich die Hinweise, dass es sich bei dem 31-jährigen Mann aus Hamm um den Fahrer des gelben BMW handelte. Er war bereits im Oktober der Polizei in Hamm aufgefallen, als er mit eben diesem Pkw alkoholisiert gefahren war und zudem keinen Führerschein vorweisen konnte. Auch heute stand der Mann erheblich unter Alkoholeinfluss. Die eingesetzten Beamten ordneten deshalb eine Blutprobenentnahme an, stellten den Pkw sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

