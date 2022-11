Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Zeugen nach möglichen Angriff gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die Hinweise zu einem möglichen Angriff am Freitag, 11.11.2022 in Ahlen auf der Nordstraße geben können. Ein 31-Jähriger gab an, sich gegen 2.00/2.30 Uhr in Höhe eines Shisha-Shops befunden zu haben. Plötzlich sei er von vier Männern geschlagen und getreten worden. Dabei habe der Ahlener leichte Verletzungen erlitten. Der 31-Jährige gab an, dass einer der Tatverdächtigen mit einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein soll, 1,85 Meter groß sei, kurze schwarze Haare und einen Oberlippenbart habe. Diesen Mann soll er an der Nase verletzt haben, als sich der 31-Jährige gewehrt habe. Wer kann Angaben zu dem Vorfall oder den möglichen Beteiligten machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

