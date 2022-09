POL-OH: Pressemeldung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots) - POL-OH: A 7 Vollsperrung in Richtung Norden zwischen AS Bad Hersfeld West und AS Homberg (Efze) ERSTMELDUNG: Die Einsatzzentrale der Polizei wurde über einen Lkw informiert, welcher auf der A7 Treibstoff verloren hatte. Die A7 musste in dem Bereich in Fahrtrichtung Norden gesperrt werden. Eine Rundfunkwarnmeldung wurde veranlasst. Umleitungsempfehlung U 35 Feuerwehr, Straßenmeisterei und Polizei sind im ...

mehr