Bad Neuenahr-Ahrweiler / Grafschaft (ots)

Am 11.06.2022, 19:45 Uhr ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht im Fliederweg in Grafschaft - Bölingen. Hier entstand bei einem Wendevorgang in einer Grundstückseinfahrt Sachschaden durch das Fahrzeug eines Lieferdienstes.

In der Ahrweiler Altstadt, Schützbahn kam es am 11.06.2022, 14:16 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Es entstand Sachschaden an einem geparkten Pkw, da das unfallflüchtige Fahrzeug dieses zuvor beim Vorbeifahren touchierte.

In beiden Fällen ermittelt die Polizei Ahrweiler wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Während der Unfallaufnahme ergaben sich Hinweise auf den jeweiligen Unfallverursacher. Unfallzeugen welche bislang noch nicht protokolliert wurden, setzen sich bitte mit hiesiger Dienststelle in Verbindung.

