Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots) - Ebenfalls in der Nacht von 09.06.2022 - 10.06.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Seta-Hotel in der Landgrafenstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie entwendeten nach Aufhebeln der Baustellentüre, Haushaltstypische Gegenstände. Zeugen die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Bad ...

