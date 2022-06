Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruch

Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Ebenfalls in der Nacht von 09.06.2022 - 10.06.2022 verschafften sich bislang unbekannte Täter Zugang zum Seta-Hotel in der Landgrafenstraße in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie entwendeten nach Aufhebeln der Baustellentüre, Haushaltstypische Gegenstände. Zeugen die im oben genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen.

