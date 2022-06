POL-PDMY: Einbrüche

Adenau (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 07-08.06.0222, um ca. 02:10 Uhr wurde in der Hauptstraße, 53520 Reifferscheid ein Zigarettenautomat aufgebrochen und vollständig entleert. Die Täter trennten vermutlich die Sicherung des Automaten mit einem mitgeführten Schneidewerkzeug auf. Anschließend flüchteten die Täter über die Hauptstraße in Richtung Ortskern und dann in die Poststraße. Zeugen der Tat ...

mehr