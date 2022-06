Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kfz - Zeugen gesucht

Kottenheim, August-Horch-Straße (ots)

Am 08.06.2022, kam es in der Zeit von ca. 06:45 Uhr bis 08.06.2022, 16:00 Uhr, zu einer Sachbeschädigung an einem silbernen, geparkten Kleinbus, Mercedes-Benz, Vito. Das Fahrzeug war vor dem Anwesen der Hausnummer 13, vor einer ortsansässigen Firma abgestellt. Bislang unbekannte Täter schlugen eine Seitenscheibe auf der Fahrerseite des Fahrzeugs ein und hinterließen einen Sachschaden, in noch unbekannter Höhe.

Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden.

