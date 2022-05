WSPI-OLD: Zeugenaufruf nach Tretboot-Diebstahl

Emden (ots) - Am 13.05.2022 gegen 16:00 Uhr befuhr ein, mit zwei Personen besetztes, Motorboot die Ems aus Leer kommend in Richtung See und wollte in den Hafen Ditzum einlaufen. In Höhe der Hafeneinfahrt kam es zum Motorausfall und das Motorboot trieb über die Ems in Richtung Petkumer Hafen. Am Uferrand konnte Notgeankert werden. Zur Bergung wurde der Seenotrettungskreuzer "Felix Sand" angefordert. Mit dessen Hilfe wurde das 10 Meter lange Motorboot in den Hafen Ditzum ...

