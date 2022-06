Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220607 - 0594 Frankfurt-Heddernheim: Unbekannter spricht Kinder an

Frankfurt (ots)

(fue) Am Montag, den 6. Juni 2022, gegen 12.30 Uhr, befanden sich drei Mädchen im Alter von neun und 10 Jahren in der Straße Kupferhammer, in Höhe der Hausnummer 93. Dort wurden sie von einem ihnen unbekannten Mann in schamverletzender Weise angesprochen. Die drei Mädchen verließen daraufhin die Örtlichkeit und gingen nach Hause, wo sie sich ihren Eltern anvertrauten.

Der Unbekannte wird beschrieben als 165-170 cm groß und von normaler Statur. Nordeuropäisches Erscheinungsbild, braune/blonde Locken, Akne im Gesicht. Bekleidet mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen Jogginghose der Marke Adidas mit weißen Beinstreifen.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Frankfurter Polizei unter der Rufnummer 069-75551399.

