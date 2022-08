Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Fußgängerin verletzt

Hattingen (ots)

Am 05.08.2022, gegen 17:50 Uhr, befuhr ein 61-jähriger Bochumer mit seinem Pkw Skoda in gelb und seinen zwei Bochumer Beifahrerinnen die Straße "In der Delle" in aufsteigende Richtung, in Höhe der Einmündung "Auf dem Kampe" beabsichtigte der Bochumer rückwärts am rechten Fahrbahnrand einzuparken. Während seines Einparkvorganges übersah er eine hinter seinem Fahrzeug stehende 87-jährige Hattingerin und brachte diese durch einen Zusammenstoß zu Fall. Die Hattingerin verletzte sich leicht und wurde vor Ort durch Kräfte eines hinzugezogenen Rettungswagens medizinisch versorgt.

