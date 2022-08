Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Zwei leicht verletzte Personen bei Verkehrsunfall

Gevelsberg (ots)

Gegen 07:10 Uhr am vergangenen Donnerstagmorgen (04.08.) befuhr ein 35-jähriger Gevelsberger die Lichtenplatzstraße. An der Kreuzung zur Asbeckerstraße beabsichtigte er in auf diese in Fahrtrichtung Wittener Straße rechts abzubiegen, übersah allerdings einen von links kommenden BMW eines 27-jährigen Mannes aus Wuppertal. Trotz Ausweichen des BMW-Fahrers konnte ein Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge nicht verhindert werden. Beide am Unfall beteiligte Personen wurden leicht verletzt und ins Krankenhaus verbracht, die Fahrzeuge verblieben nicht mehr fahrbereit.

