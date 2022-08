Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter - Auffahrunfall mit einer verletzten Person

Wetter (ots)

Am 05.08.2022, gegen 20:50 Uhr, befuhren ein 32-jähriger Wetteraner mit seinem Pkw Renault in blau und ein 62-jähriger Wetteraner mit seinem Leichtkraftrad Piaggio die Kaiserstraße in Fahrtrichtung Witten. Im Einmündungsbereich der Bahnhofstraße bremste der Pkw-Fahrer verkehrsbedingt ab. Der 62-Jährige fuhr auf den Pkw auf, stürzte und verletzte sich leicht. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen.

