POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße/ Autos zusammengestoßen, zwei Personen verletzt

Im Einmündungsbereich Kökelsumer Straße und Ächterheide sind am Donnerstag (17.11.22) zwei Autos zusammengestoßen. Gegen 6.35 Uhr wollte eine 28-jährige Autofahrerin aus Olfen von der Straße Ächterheide nach links auf die Kökelsumer Straße abbiegen. Zur gleichen Zeit war ein 59-jähriger Autofahrer aus Datteln auf der Kökelsumer Straße in Richtung B58 unterwegs. Beim Abbiegen kam es zur Kollision. Mit Rettungswagen kamen die Olfenerin und der Dattelner verletzt in Krankenhäuser. Die Kökelsumer Straße war während der Unfallaufnahme gesperrt.

