POL-COE: Nordkirchen, Südkirchen/ Betrüger mit Schockanruf erfolgreich

Betrüger waren am Mittwoch (16.11.22) in Südkirchen mit einem Schockanruf erfolgreich. Gegen 11 Uhr rief ein unbekannter Mann eine 88-jährige Frau an. Er gab sich als Polizist aus. Wie bei der Masche gängig gab er vor, dass ihr Sohn einen Unfall gehabt habe. Dabei sei ein Kind schwer verletzt worden. Damit dem Sohn die Untersuchungshaft erspart bleibe, solle sie Geld zahlen. Zur Untermauerung der Geschichte gab sich ein Mittäter als Rechtsanwalt aus. Er fragte die Seniorin, wie viel Bargeld sie zu Hause habe. Sie nannte einen vierstelligen Betrag, den gegen 12 Uhr ein fremder Mann abholte.

Die Person ist männlich, zwischen 50 und 60 Jahre alt, rund 1,75 Meter groß, hat dunkle kurze Haare und einen dunklen Bart.

Die Polizei fragt: Wer hat zwischen 11 Uhr und 12 Uhr im Bereich Graf-von-Galen-Straße, Bodelschwinghstraße, Capeller Straße Fahrzeuge mit auswärtigen Kennzeichen, Taxis oder auffällige Personen gesehen? Hinweise bitte unter 02591-7930 an die Polizei Lüdinghausen. Sie rät außerdem:

- Übergeben Sie generell keine Wertgegenstände oder Bargeld an Polizei oder Staatsanwaltschaft. - Bei Zweifeln: Beenden Sie das Telefonat und wählen Sie selbstständig die 110. - Vergewissern Sie sich in Ihrer Verwandtschaft, ob der vorgegebene Sachverhalt tatsächlich so stattgefunden hat.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell